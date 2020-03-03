Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi. - ANKARA