Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi. - ANKARA

Bahar Kalkanı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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