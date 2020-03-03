Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi. - ANKARA
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