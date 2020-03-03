Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika

Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.

(İHA)

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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