"Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecek" (1)

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde ile röportaj Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, Beşşar Esed rejiminin ateşkese ilişkin anlaşmaları yok sayarak İdlib'i ele geçirme çabalarının Suriye'deki siyasi çözümü yok edeceğini söyledi.

29 Haziran'da SMDK başkanlığına ikinci kez seçilen Abde, AA muhabirine yaptığı açıklamada Suriye'de sahada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Abde, "Rejim, (geçen yıl) eylül ayında Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına saygı göstermedi. Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecektir." dedi.

Rejimin başlattığı saldırıların bölgeyi yıllarca sürecek silahlı çatışmalara sürükleyeceğini dile getiren Abde, "Rejim ve Rusya, Soçi'deki anlaşmaya saygı göstermeyerek defalarca ihlal etti." diye konuştu.