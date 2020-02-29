Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı - Son Dakika

Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

6 saat önce

SURİYE'de Rusya'nın desteklediği rejim saldırılarında, son 2 günde 15 sivilin öldüğü, 28 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Rejimin İdlib'te son 2 gündeki saldırılarında 15 kişi öldü, 28 kişi yaralandı, System.String[]

SURİYE'de Rusya'nın desteklediği rejim saldırılarında, son 2 günde 15 sivilin öldüğü, 28 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Rejimin Rusya desteğinde sivillere yönelik saldırıları devam ederken, Beyaz Baretliler, dün ve bugünkü saldırılarla ilgili bilgileri paylaştı. İdlib ve kırsalındaki saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yıkılan binalarda enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmaların sürdüğü bölgede ölenler arasında 5 çocuk, 2 sivil Beyaz Baretlinin de bulunduğu kaydedildi.


İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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