Rejimin İhlalleri İdlib'de Yeni Göç Hareketini Tetikledi
1 saat önce
Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltama Bölgesi"ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar, ay başından bu yana 6 bin 900 civarı aileyi göçe mecbur etti.
Beşşar Esed
rejimi güçlerinin "İdlib
Gerginliği Azaltama Bölgesi"ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar, ay başından bu yana 6 bin 900 civarı aileyi göçe mecbur etti.
Esed rejimi ve İran
destekli yabancı grupların İdlib'in en büyük iki ilçesi olan Han Şeyhun
ile Marratinnuman'a son haftalarda düzenlediği yoğun saldırılar, Türkiye
sınırındaki kamplara doğru yeni göç hareketine neden oldu.
Han Şeyhun ile Marratinnuman'da yaşayan on binlerce sivil, yoğunlaşan saldırılar nedeniyle Türkiye sınır hattında bulunan kamplara ve kentin farklı yerlerindeki kısmen güvenli bölgelere göçmeye başladı.
Suriyeli sivillerin yardımına koşan Suriye Müdahale Koordinatörleri adlı sivil toplum kuruluşunun Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay başından itibaren İdlib ve Hama'da evlerini terk ederek nispeten güvenli gördükleri bölgelere sığınan ailelerin sayısının 6 bin 900'ü bulduğunu söyledi.
Hallac'a göre, 17 Eylül
2018'de Türkiye ve Rusya
arasında Soçi
'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana rejimin ateşkes ihlalleri nedeniyle yaklaşık 25 bin aile göç etmek zorunda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:44 Kaynak: AA
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