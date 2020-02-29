Rejimin saldırısında ölen yakınlarını toplu şekilde defnetmişler - Son Dakika
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Rejimin saldırısında ölen yakınlarını toplu şekilde defnetmişler

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 8 çocuk annesi Um Mahmud, yoğun bombardımanda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 yakınını, kepçeyle açtıkları çukura topluca gömmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Rejimin saldırısında ölen yakınlarını toplu şekilde defnetmişler, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 8 çocuk annesi Um Mahmud, yoğun bombardımanda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 yakınını, kepçeyle açtıkları çukura topluca gömmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Esad rejimi ve destek veren Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği İdlib'de yaşam mücadelesi veren Um Mahmud, bombardımanlarda, kardeşlerinin eşleri ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 yakınını kaybetti. Cenazeleri, yer ve zaman bulamadıkları için toplu halde gömdüklerini anlatan Mahmud, "Çok saldırı oluyordu. Göç etmek zorunda kaldık. Gece gündüz demeden uçak sesleri, bombalama sesleri ile irkildik. Çaresiz kaldık artık. Nereye gideceğimizi bilemedik. Çok perişan haldeyiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu saldırı ve savaş ne zaman bitecek"  dedi.

Mahmud, "Gece yarısı gelen saldırıda kardeşlerimin eşleri ve çocukları öldü. Evde oturuyorduk, ben dışarı çıktım. Bu sırada uçakla bombardıman yapıldı. Evde olan 7 kişi öldü. Gömecek yer de zamanımız da yoktu. Yardım eden de olmayınca,  kepçe yardımı ile açtığımız çukura topluca gömdük. Ben ve amcamın çocukları tesadüfen kurtulduk" diye konuştu.

25 KİŞİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Mahmud, şu anda kardeşleri, çocukları, torunları ve yeğenleriyle toplam 25 kişi aynı evi paylaştıklarını söyleyerek, durumlarının çok kötü olduğunu kaydetti. Mahmud, "Kalbimiz gönlümüz kaybettiğimiz yakınlarımızda kaldı. Şu anda güvendeyiz, yine de halimiz için Allah'a şükrediyoruz" dedi.


Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:08 Kaynak: DHA
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