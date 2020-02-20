Rejimin vurduğu Atarib hayalet şehre döndü - Son Dakika
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Rejimin vurduğu Atarib hayalet şehre döndü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib'de siviller şehri terk etti.

Rejimin vurduğu Atarib hayalet şehre döndü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib'de siviller şehri terk etti. Hava saldırılarından sonra Atarib, adeta hayalet şehre döndü.

Suriye'de süren iç savaşta Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'deki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar devam ediyor. Bu saldırıların sonuncusu, savaş öncesi 50 bin kişinin yaşadığı ve İdlib'in kuzeydoğusunda, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 25 kilometre uzaklıkta yer alan önemli şehirlerden Atarib'de yaşandı. Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının en fazla yoğunlaştığı şehir olan Atarib, bugün savaşın acı yüzünün en sert hissedildiği noktalardan biri oldu.

Günlerdir aralıksız süren hava saldırılarından sonra hayalet şehre dönen Atarib'de sessizliği gün boyunca uçan rejime ait savaş uçakları ve sivil yerleşim alanlarına attıkları bombaların gürültüsü bozuyor. İhlas Haber Ajansı muhabirleri, hayalet şehir Atarib'e girerek drone ile şehri görüntüledi. Kentteki her cadde hava saldırılarının izlerini taşırken, birkaç sivilin evlerinde kalan eşyalarını almak için yeniden şehre geldiği görüldü. Rejim güçleri Atarib'den sadece 4 kilometre uzakta olduğu için o siviller de şehirde fazla kalmadan ayrılıyor.

(Umutcan İşledici - Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)

Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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