Rejimin vurduğu İdlib'den göç edenlerin sayısı 3 ayda, 611 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rejimin vurduğu İdlib'den göç edenlerin sayısı 3 ayda, 611 bini geçti - Son Dakika

Rejimin vurduğu İdlib'den göç edenlerin sayısı 3 ayda, 611 bini geçti

11 dakika önce

SURİYE'de rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalında, sivillere yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenlerin sayısı, Kasım ayından bu yana 611 bini geçti.

Rejimin vurduğu İdlib'den göç edenlerin sayısı 3 ayda, 611 bini geçti, System.String[]
SURİYE'de rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalında, sivillere yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda evlerini terk edip, Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenlerin sayısı, Kasım ayından bu yana 611 bini geçti.

Rejim tarafından 2019 yılında, sivillere yönelik havadan ve karadan düzenlenen bombalı saldırılarda bin 600 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde, evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillerin sayısı ise bir milyon 300 bini geçti.

KASIM AYINDAN BU YANA 611 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Geçen Kasım ayından bu yana yoğunlaşan saldırılar nedeniyle aralarında kadın ve  çocukların da bulunduğu 433 sivil hayatını kaybeden bölgeden, son 3 ayda göç etmek zorunda kalanların sayısı ise 611 bini geçti.


- Reyhanlıhatay
İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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