Rekabet Kurulu 312 dosyayı karara bağladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu 312 dosyayı karara bağladı - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu 312 dosyayı karara bağladı

6 saat önce

Rekabet Kurulu, görev alanına giren konularda geçen yıl 312 dosyayı karara bağladı.

Rekabet Kurulu 312 dosyayı karara bağladı, System.String[]

Rekabet Kurulu, görev alanına giren konularda geçen yıl 312 dosyayı karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde 2019 yılına ilişkin verilerin yer aldığı rapor yayımlandı.

Rekabet Kurulunun, sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin bilgiler ve yapılan soruşturmaları da içeren rapora göre, Kurul geçen yıl 312 dosyayı sonuçlandırdı.

Söz konusu kararların 208'i birleşme ve devralma dosyasından oluşurken, 69'unun rekabet ihlali ve 35'inin muafiyet ile menfi tespit alanında olduğu görüldü.

Kurul, 2019'da 29 soruşturma başlattı. Geçen yıl tamamlanan 15 soruşturmanın 10'unda rekabet ihlallerine uygulanan toplam idari para cezası 237 milyon 674 bin 114 lira oldu.

Birleşme ve devralma alanında 208 işlemin bildirimini alan Kurul, 185'ine izin, 2'sine koşullu izin verdi. Kurul, 21 bildirimi de kapsam dışı olarak değerlendirdi.

Kurula bildirilen işlemler 15 gün sonra nihai karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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