Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi

11 dakika önce

Rekabet Kurulu, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi, System.String[]

Rekabet Kurulu, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Söz konusu 4 şirkete 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesildi.

Kurulun, Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda ise teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararına varıldı.

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı! İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek

Son Dakika Haberleri
14:56 Koronavirüs kaynaklı ham madde ihtiyacına yerli çözüm
14:53 Covid19-korona virüs tedbirleri
14:50 Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi
14:47 Kocaeli'de yatırımlarla zirai gelir 34 milyon TL arttı
14:47 ZEKA 2020 mali destek programlarını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]