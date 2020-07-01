Rekabet Kurulu, 5 otomotiv firmasına soruşturma açılmasına karar verdi - Son Dakika

Rekabet Kurulu, 5 otomotiv firmasına soruşturma açılmasına karar verdi

REKABET Kurulu'nca, 'Beşli Grup' olarak adlandırılan ve Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

REKABET Kurulu'nca, 'Beşli Grup' olarak adlandırılan ve Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi. Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin 11 Haziran'daki toplantıda müzakere edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  " Rekabet Kurulu'nca, Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında; radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak; Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

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Rekabet Kurulu, Porsche, Audi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:37 Kaynak: DHA

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