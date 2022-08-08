Rekabet Kurulu , 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım satımında faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkındaki iddiaları ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. 4 şirket hakkında, çeşitli uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rekabet Kurulu'ndan, çevrim içi araç alım satım sitelerine soruşturma - Son Dakika

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