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Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu...
7 saat önce
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz.
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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