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Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla...
7 saat önce
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız."
Rekabet Kurulu Başkanı Küle: "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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