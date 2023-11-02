Kritik kuruma başkan atandı, 4 üniversitede yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Samsun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nde ise yeni fakülteler kuruldu.
Resmi Gazete kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle getirildi. Aynı kararla Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yapmıştır.
Birol Küle, 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atanmıştır. TMSF bünyesindeki sorunlu kredilerin kamu adına tahsili ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben piyasa mimarisini değiştiren ikincil mevzuatın oluşturulmasında aktif rol alan Küle'nin bankacılık, finansal piyasalar, düzenleme ve denetim alanlarında 25 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.
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