Kritik kuruma başkan atandı, 4 üniversitede yeni fakülteler kuruldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle atandı. Samsun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nde ise yeni fakülteler kuruldu.

REKABET KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle getirildi. Aynı kararla Berat Uzun Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'inci ve 23'üncü maddeleri ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

BİROL KÜLE KİMDİR?

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK'da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yapmıştır.

Birol Küle, 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atanmıştır. TMSF bünyesindeki sorunlu kredilerin kamu adına tahsili ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben piyasa mimarisini değiştiren ikincil mevzuatın oluşturulmasında aktif rol alan Küle'nin bankacılık, finansal piyasalar, düzenleme ve denetim alanlarında 25 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı. Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişikliğe gidildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.