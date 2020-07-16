Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Son Dakika

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verildi.

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verildi.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kurul kararlarına göre, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Believe International S.à.r.l. tarafından, Hitachi Automotive Systems, Ltd, Keihin Corporation, Showa Corporation ve Nissin Kogyo Co., Ltd.'nin ortak kontrolünün Hitachi, Ltd. ve Honda Motor Co., Ltd. tarafından devralınması işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Tilney Group Limited ve Smith & Williamson Holdings Limited'in ortak kontrolünün, nihai olarak Permira Holdings Limited ve Warburg Pincus LLC tarafından kontrol edilen fonlar aracılığıyla ve birbirine bağlı bir dizi işlemle devralınması işlemleri onaylandı.

Travelex Limited'in sahibi olduğu ve kontrol ettiği mevcut iş faaliyetlerinin belirli bir bölümünü oluşturan bazı ekonomik birimlerin ve varlıkların tek kontrolünün Baring Asset Management Limited'in kontrol ettiği bazı fonlar tarafından devralınması işlemine izin verildi.

The Carlyle Group Inc.'in bağlı ortaklıkları tarafından yönlendirilen yatırım fonlarına ait ve bunlar tarafından kontrol edilen özel amaçlı şirket olan CA Harbor Investments'ın, SeQuent Scientific Limited'in kontrolünü devralması, Türkiye'de kurulacak, petrokimya sektöründe faaliyet gösterecek ve nihai olarak State Oil Company of the Azerbaijan Republic ve BP p.l.c. tarafından kontrol edilecek bir ortak girişim kurulması işlemleri onaylandı.

Socar Turkey LNG Satış AŞ'nin tek kontrolünün Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması, Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ sermayesinde sahip oldukları payların bir kısmının Metgün Enerji Yatırımları AŞ'ye, bir kısmının ise Efa Group Enerji Üretim Danışmanlık ve Sanayi Ticaret AŞ'ye devredilmesi işlemlerine izin verildi.

Japan Marine United Corporation'ın hisselerinin bir kısmının Imabari Shipbuilding Co., Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Erguvan Enerji Elektrik Üretim AŞ paylarının bir kısmının Batıyel Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararına varıldı.

Eüaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Son Dakika Ekonomi
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