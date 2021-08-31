Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi, bazı devir işlemlerinin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Birikim Varlık Yönetim AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ ve KFR Gayrimenkul Yatırımı AŞ'nin devir yoluyla birleşmesi işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.

Forgerhero Yazılım Ticaret Ltd. Şti. ve ByteTyper OÜ'nün varlıklarının Rollic Games Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ aracılığıyla Zynga, Inc. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Cloudera Inc.'in ortak kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice, LLC ve KKR & Co Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

DexKo Global Holdings Inc.'in tek kontrolünün BCP Dornoch Parent Inc aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Hisarlar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Oğuzhan Şahinkaya ve Bünyamin Sarıoğlu tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Alfa Laval Corporate AB ve Walleniusrederierna AB tarafından Alfawall Oceanbird AB isimli ortak girişim şirketinin kurulması işlemine izin verildi.

TenCate Grass Holding B.V.'nin tek kontrolünün TCG Acquisition Co 2 BV aracılığıyla Crestview Advisors L.L.C. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Colorants Solutions USA LLC ve Colorants International AG ile iştiraklerinin ve Heubach Holding GmbH ile iştiraklerinin dolaylı olarak SK Capital Partners, L.P. tarafından devralınması kararlaştırıldı.