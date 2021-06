Rekabet Kurulu bazı devralma ve tesis işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve tesis işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı A.Ş elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş nezdindeki hisselerin ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş tarafından devralınması işlemine ilişkin izin verildi.

LIXIL Corporation ve Schüco International KG tarafından işlem öncesinde Schüco International KG'nin tek kontrolünde bulunan Schueco Japan KK üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi uygun görüldü.

Halihazırda kurucu ortakları tarafından kontrol edilen ve Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin tek ortağı olan Martı Technologies Inc. üzerinde, European Bank for Reconstruction and Development ve Actera Group tarafından kontrol edilen Perpetual Motion S.a.r.l.'nin ortak kontrol tesis etmeleri işlemi onaylandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Güneş Enerji Santrali olarak faaliyet gösteren KAY-1, KAY-2 ve KAY-3 Güneş Enerjisi San. ve Tic. AŞ hisselerinin tamamının, İmpa Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin Kiper Elektrik Üretim A.Ş'yi tasfiyesiz infisah yoluyla devralması ile gerçekleşecek olan birleşme işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Domtar Corporation'ın tek kontrolünün, Paper Excellence Şirketler Grubu tarafından, iştiraki Karta Halten B.V. aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Pelagia AS ve Partrederiet Karolos AS tarafından ortak kontrol edilen Hordafor AS'nin kontrolünün Pelagia AS tarafından devralınması işlemi onaylandı.