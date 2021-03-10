Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

10.03.2021 11:39
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı, System.String[]

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Chr. Hansen Natural Colors A/S'nin paylarının ve tek kontrolünün, Chr. Hansen Holding A/S'nin diğer bazı iştiraklerinin paylarının tamamının ve Chr. Hansen'in Doğal Renklendiriciler iş koluna ilişkin bütün varlıklarının, EQT Fund Management S.à r.l'nin kontrolünde bulunan EQT IX tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Varian Medical Systems, Inc'in tek kontrolünün Siemens Healthineers Holding I GmbH aracılığıyla Siemens AG tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Erol Şenol'a ait Plast Met Plastik Metal Sanayi İmalat ve Ticaret AŞ ve Plast Met Kalıp Sanayi İmalat ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün SMR Auomotive Mirrors Stuttgart GmbH tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Watford Holdings Ltd. üzerindeki ortak kontrolün Arch Capital Group Ltd., Kelso & Company L.P. tarafından yönetilen fon veya bağlı kuruluşlar ve Warburg Pincus LLC ile bağlı fonları tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ube Industries, Ltd. ile Mitsubishi Materials Corporation arasında çimento iş kolları ve ilgili diğer iş kollarını birleştirmek üzere ortak girişim kurulmasına izin verildi.

MTS Teknoloji Yatırımları AŞ'nin tek kontrolünün doğrudan, Kartek Holding AŞ'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak LP'nin bir iştiraki olan International Fintech Solutions S.à.r.l. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Tat Gıda Sanayi AŞ'ye ait SEK markalı süt ve sütlü ürünler üreten fabrikalara ilişkin gayrimenkuller, belirlenen makine ve ekipmanlar, markalar ve diğer fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, taraflarca kararlaştırılan stoklar gibi varlıkların CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kast ajansları ve bu ajanslara bağlı oyuncu, model ve fotomodellerle reklam ajansları, reklam yapım şirketleri ve doğrudan reklam verenler arasındaki çalışma usul, ilke ve esaslarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin ortaya konulması amacıyla Kast Ajansları Derneği tarafından hazırlanan ve derneğin internet sitesinde yayımlanacak olan taslak sözleşmeye ilgili kanun çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesi hükme bağlandı.

Varian Medical Systems, Rekabet Kurulu, Siemens, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika Ekonomi


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