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Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

20.09.2021 14:17
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı, System.String[]

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Araba Sepeti Otomotiv Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Kavak Intermediate Holdings LLC aracılığıyla Kavak Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

Elif Holding AŞ'nin tek kontrolünün Huhtamaki Holding Oy tarafından devralınması işlemine izin verilmesi onaylandı.

Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Tic. AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı karara bağlandı.

Kuaförümden Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama Profesyonel Kozmetik Ürünleri Satış ve Pazarlama AŞ'nin www.kuaforumden.com üzerinden kozmetik ürünü satışı yapmasına yönelik iş modelinin bireysel muafiyetten yararlandığına karar verildi.

Delivery Hero Korea LLC'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Permira Advisers Limited ve Affinity Equity Partners tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Parexel International Corporation'in ortak kontrolünün Phoenix Parentco, Inc aracılığıyla EQT Fund Management S.à.r.l. ve Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınması işlemi Kurulca uygun görüldü.

Swedish Orphan Biovitrum AB'in (publ) dolaylı tek kontrolünün Advent International Corporation ve bağlı şirketleri tarafından yönetilen ve/veya danışmanlık verilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Adient Turkey Seating Otomotiv Ltd. Şti'nin ortak kontrolünün Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla Adient Plc ve Diniz Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Reno de Medici S.p.A.'nın tek kontrolünün, Rimini Bidco S.r.l. aracılığıyla Apollo Management L.P. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi onaylandı.

TVH Parts Holding N.V'nin holding şirketi olan Catalyst Group N.V'nin yüzde 40 oranındaki hissesinin D'Ieteren Group SA/N.V. tarafından Quva S.à.r.l.'dan devralınması işlemine izin verilmesi Kurulca uygun görüldü.

Actera Partners III L.P, Revo Capital Fund II B.V. ve Smartfin Capital II Commv private privak tarafından Akinon İnternet Yatırım ve Proje Geliştirme Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Otomobil, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
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