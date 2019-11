Rekabet Kurulu buğday unu soruşturmasına 12 teşebbüsü daha ekledi

Rekabet Kurulu, buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya 1 teşebbüs birliği ve 11 teşebbüsü daha ekledi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak daha önce 11 teşebbüs ve 1 dernek hakkında soruşturma açılmıştı.

Kurul, 24 Ekim'deki toplantısında, soruşturmaya Karadeniz Un Sanayicileri Derneği, Akmehmet Gıda San. ve Tic. AŞ, Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Alaybeyi Gıda San. ve Tic. AŞ, Hatap Değirmenleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Taflan Un İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Unay Un San. ve Tic. AŞ, Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. AŞ, Ünsan Ünye Un San. ve Tic. AŞ, Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zafer Un Fabrikasını da ekleme kararı aldı.

Öte yandan, Hoshizaki Europe Holdings B.V. ile Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut pay sahipleri arasında Öztiryakiler'in bir kısım paylarının Hoshizaki Europe Holdings B.V. tarafından devralınması amacıyla çeşitli sözleşmeler imzalandı.