Rekabet Kurulu buğday unu soruşturmasına 12 teşebbüsü daha ekledi

Rekabet Kurulu, buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya bir teşebbüs birliği ve 11 teşebbüsün daha eklendiğini bildirdi.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 11 teşebbüs ve 1 dernek hakkında daha önceden soruşturma açıldığı belirtildi. Rekabet Kurulu'nun 24 Ekim 2019 tarihli toplantısında Karadeniz Un Sanayicileri Derneği, Akmehmet Gıda San. ve Tic. A.Ş., Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Alaybeyi Gıda San. ve Tic. A.Ş., Hatap Değirmenleri Gıda San. ve Tic. A.Ş., Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Taflan Un İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Unay Un San. ve Tic. A.Ş., Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. A.Ş., Ünsan Ünye Un San. ve Tic. A.Ş., Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zafer Un Fabrikası hakkında da soruşturma açılmasına ve bu soruşturmanın 19-21/305-M sayı ile yürütülen soruşturma ile birleştirilmesine 19-36/540-M sayı ile karar verildiği ifade edildi. - ANKARA