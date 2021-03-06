Rekabet Kurulu, çevrim içi reklamcılık sektörüne yönelik sektör incelemesi başlattı

Rekabet Kurulu, çevrim içi reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip ederek sektördeki davranışsal, yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla sektör incelemesi başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, çevrim içi reklamcılık sektörünün, birçok hizmeti ve oyuncuyu içeren karmaşık bir tedarik zincirine sahip olduğu, çift taraflı pazar özellikleri sergilediği ve çok çeşitli reklam türleriyle alt pazarlardan oluştuğu ifade edildi.

Söz konusu pazarın hızla gelişiminin tüm dünyada da rekabet otoritelerinin dikkatini çektiği, sektörün pek çok inceleme ve araştırmaya konu olduğu belirtilerek, Türkiye'de de son yıllarda yayıncılık sektörünün geleneksel kanallardan dijital ortama yöneldiği, e-ticaretin artmasıyla çevrim içi reklamcılığın büyük bir ivme kazandığı aktarıldı.

"Olası yeni araçların tartışılması hedeflenmektedir"

İnternet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının Türkiye'yi önemli bir pazar haline getirdiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, sektördeki az sayıda teşebbüsün başta veri büyüklüğü ve ürün portföyüne bağlı olmak üzere sahip olduğu pazar gücü nedeniyle rekabet karşıtı endişelerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ülkemizin de önemli bir potansiyele sahip olduğu bu sektörde, rekabetçi düzenin temini adına başlatılan 'Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi' ile sektörün yapısının ve işleyişinin, sektördeki yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması, mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliğinin ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçların tartışılması hedeflenmektedir."

İnceleme sürecinde sektördeki karar alıcılarla teşebbüs ve birlikleriyle görüşülmesi, gerekmesi halinde piyasa aksaklıklarının ve rekabet sorunlarının tespitine, çözüm önerilerine yönelik paydaşların yer aldığı çalıştayların düzenlenmesinin de planlandığı da vurgulandı.

Öte yandan, sektör paydaşlarının 21 Haziran'a kadar söz konusu incelemeye yönelik görüş ve önerilerini "reklamcilik@rekabet.gov.tr" adresine iletebilecekleri bilgisi paylaşıldı.