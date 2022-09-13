Rekabet Kurulu, elektrikli skuter firması hakkında soruşturmayı sonlandırdı

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkındaki soruşturmayı, sunulan taahhüt paketi üzerine sonlandırdı.

REKABET Kurulu, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkındaki soruşturmayı, sunulan taahhüt paketi üzerine sonlandırdı. Rekabet Kurulu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısında, elektrikli skuter firması 'Martı' hakkında rakiplerini dışlayıcı faaliyetlerde bulunduğu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları hakkında, 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma süreci devam ederken firma tarafından rekabetçi endişeleri gidermeye yönelik taahhüt paketi sunuldu. 8 Eylül'de Rekabet Kurulu'nca dosyanın yapılan müzakeresi sonucunda; taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olduğu saptandı ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.



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