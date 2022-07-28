Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında soruşturmayı sonlandırdı

REKABET Kurulu, hakkında soruşturma yürütülen Coca Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin, sunduğu taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebileceğini değerlendirerek, soruşturmayı sonlandırdı.

Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren teşebbüs hakkında, nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Coca Cola, dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulundu. Bu kapsamda şirketin, 2 Eylül 2021 tarihinde sunduğu taahhüt paketini değerlendiren Rekabet Kurulu, paketin rekabet sorunlarını giderebileceğine hükmederek teşebbüs hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

DOLAPLARIN YÜZDE 25'İ RAKİPLERE AYRILACAKCoca Cola'nın sunduğu taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coco Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak. Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak. Gazsız ürünlerde sadece Coca Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.

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- Rekabet Kurumu'nca hazırlanan çizgi film

Haber: ANKARA,