Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi
Son Dakika Güncel Haber

Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi

28 dakika önce

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi, System.String[]
Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 13.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-21/307-M sayı ile karar verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
Rekabet Kurulu, Novartis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi Murat Boz, bahşiş polemiğine son noktayı koydu! İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu! Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu, iki gıda şirketi için soruşturma açılmasına karar verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]