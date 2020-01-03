Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu kararı

6 saat önce

Rekabet Kurulunca, Arçelik ve Vestel'in rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu kararı, System.String[]

Rekabet Kurulunca, Arçelik ve Vestel'in rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ ve Vestel Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurul toplantısında, her iki şirketin de ilgili kanunu ihlal etmediklerine dolayısıyla teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Arçelik A.Ş., Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komşusunun eşeğine tecavüz eden adama 300 lira para cezası verildi
Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası verildi İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor

Son Dakika Haberleri
22:42 Hazine değişim ihalelerine başlayacak - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları arttı - Son Dakika Ekonomi
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 00:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekabet Kurulu kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]