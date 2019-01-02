Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulu Kararları

32 dakika önce

Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurulu Kararları, System.String[]
Rekabet Kurulunca, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, MPM Holdings Inc.'nin, SJL Partners LLC, KCC Corporation ve Wonik QnC Corporation'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.'nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Ltd. aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralma işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Kurul, D. Med Consulting GmbH hisselerinin belli bir oranının Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA'nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH'den devralınması işlemine izin verdi.

Kurulca, ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte. Ltd. aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ve Halk Portföy Yönetimi AŞ'nin de Ziraat Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemlerine onay verildi.

Kurul, Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ, tarafından internet sayfasında "Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi Tablosu"nun yayımlanmasına yönelik uygulamaya "Firma Genel Başarı Performansı" kriteri hariç olmak üzere "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" gereğince menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek

Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:00:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu Kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]