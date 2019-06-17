Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu kararları
Son Dakika Ekonomi Haber

Rekabet Kurulu kararları

1 saat önce

Bazı devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.

Rekabet Kurulu kararları, System.String[]
Bazı devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Baylas Otomotiv AŞ'nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi, Kurul tarafından karara bağlandı.
RPC Group PLC'nin tek kontrolünün, Berry Global Group Inc'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki olan özel amaçlı devralma aracı Berry Global International Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Citroen, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]