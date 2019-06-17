Rekabet Kurulu kararları
1 saat önce
Bazı devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Bazı devralma işlemlerine Rekabet Kurulunca izin verildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Baylas Otomotiv AŞ'nin Citroen
marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi, Kurul tarafından karara bağlandı.
RPC Group PLC'nin tek kontrolünün, Berry Global Group Inc'in dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki olan özel amaçlı devralma aracı Berry Global International Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.
FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?