Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu kararları
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu kararları

59 dakika önce

Rekabet Kurulu, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu kararları, System.String[]

Rekabet Kurulu, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Merlin Entertainments Plc'nin ortak kontrolünün, KIRKBI Invest A/S, The Blackstone Group Inc'nin iştiraklerince yönetilen yatırım fonları ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemini onayladı.

Kurul, Antges Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Artıbir Enerji AŞ tarafından devralınması işleminin ise izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yetişmez" denilen yerde 40 ton deveci armudu üretti! Bu yıl 120 bin TL kazanacak
Zimbabve'de elektriğe yüzde 320 zam geldi ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]