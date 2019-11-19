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Rekabet Kurulu kararları

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na iki yıl süreyle rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

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Rekabet Kurulu, Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na iki yıl süreyle rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin, BKM Express hizmetini sunmayı sonlandırması ve kararın gereğini yerine getirdiğini Rekabet Kurumu'na tevsik etmesi için verilen süre 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Kurul, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na (Küçük Ölçekli Uygulama), iki yıl süre ile rekabetçi sürecin sağlanmasına yönelik esasların dikkate alınması suretiyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

DORAK HIS Otelcilik ve Tic. AŞ'nin, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ'nin tek kontrolünden, Dorak Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları Holding AŞ ve H.I.S Hotel Holdings Co. LTD'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Tarkett Aspen Zemin Kaplamaları Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Tarkett GDL SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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