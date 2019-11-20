Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerjisa ve Enercon şirketleri arasında yapılacak rüzgar enerjisi tahsis sözleşmesine menfi tespit belgesi verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ ve Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. arasında yapılacak Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Sözleşme'ye menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Shell Petrol AŞ ile 15 bayisi arasında imzalanan/imzalanacak olan "LNG Yatırım ve İşletme Protokolü"ne 12 yıl süre ile bireysel muafiyet tanındı.

Adel Kalemcilik ile bayileri arasında imzalanacak Bayilik Sözleşmesi'nin grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi.