Rekabet Kurulu kararları - Son Dakika
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Rekabet Kurulu kararları

16 dakika önce

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

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Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Doruk Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Poyraz Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.

Kurul, Doğal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Yalçın Erol Demirer, Önder Demirer ve Zeki Aybar Eriş tarafından satın alınması ile Doğal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün devralınması işlemini uygun buldu.

Abraaj Turkey Fund I, L.P., Abraaj Turkey Fund I (B), L.P. ve Abraaj Turkey Fund I (S), L.P'nin tek kontrolünün nihai olarak Franklin Resources, Inc. tarafından devralınmasıyla Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemini onaylayan Kurul, OLT Offshore LNG Toscana S.p.A'nın First State Investments International Limited ve Snam S.p.A'nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi.

Brand Industrial Holdings, Inc.'nin ortak kontrolünün BCP Acquisitions LLC ve CDR Boston Holdings, L.P tarafından devralınması ile AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ve Shell Overseas Investments B.V. tarafından bir ortak girişim kurulması işlemlerine de Kuruldan izin çıktı.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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