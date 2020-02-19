Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve QNB Finansbank arasında imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne süresiz, Vodafone Net ile Superonline arasında akdedilen Toptan Seviyede Fiber Veri Akış Erişimi Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve İşbirliği Sözleşmesi'ne de bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation ve Kirk J. Lewis tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Asia Capital Reinsurance Group Pte. LTD'nin tek kontrolünün Catalina Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Macquarie AirFinance Limited ve Macquarie AirFinance Group Limited'in bir kısım hissesinin Sunsuper Superannuation Fund'un yediemin temsilcisi sıfatıyla hareket eden Sunsuper Pty Limited tarafından Macquarie Group Limited'in dolaylı iştiraki olan Macquarie Transportation Finance Limited'den devralınması işlemine izin verildi.

Clariant AG'nin küresel düzeydeki masterbatch iş kolu faaliyetini yürüten iştiraki Clariant Plastics & Coating AG'nin tek kontrolünün PolyOne Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ ile Kantar Media, Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ arasında imzalanan "Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmetleri Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanınması onaylandı.

Daimler AG ve Swiss Re Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.