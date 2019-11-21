Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek
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Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurulu, Marport'un devrini inceleyecek, System.String[]

Rekabet Kurulu, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Terminal Investment Limited Sarl tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, Kurul tarafından nihai olarak incelenerek karara bağlanacak.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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