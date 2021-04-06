Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarındaki 11 şirkete 271 milyon lira para cezası verdi - Son Dakika

Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarındaki 11 şirkete 271 milyon lira para cezası verdi

06.04.2021 16:59
Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarındaki 11 şirkete 271 milyon lira para cezası verdi, System.String[]

Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren 11 şirkete 271 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren 11 şirkete 271 milyon lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak, müşterileri arasında ayrımcılık yapmak, talep edilen bir ürünün tedariki için başka bir ürünün alımını şart koşmak, bağlantı uygulaması ile yeniden satıcıların faaliyetlerini zorlaştırmak ve mal vermeyi reddetmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından sektöre tahsis edilen odun ham maddesinin dağıtımının MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği tarafından yapılması suretiyle de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, firmaların aralarında anlaşmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettiğine karar verdi.

AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 39 milyon 87 bin 333 lira, Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. AŞ'ye 9 milyon 132 bin 746 lira, Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. AŞ'ye 5 milyon 496 bin 456 lira, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 91 milyon 523 bin 988 lira, Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. AŞ'ye 10 milyon 180 bin 552 lira, Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 13 milyon 601 bin 881 lira, Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. AŞ'ye 9 milyon 441 bin 35 lira, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3 milyon 351 bin 934 lira, Starwood Orman Ürünleri Sanayii AŞ'ye 21 milyon 431 bin 778 lira, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ'ye 67 milyon 632 bin 920 lira ve Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. AŞ'ye 181 bin 30 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Böylece 11 firmaya toplamda 271 milyon 61 bin 670 lira para cezası uygulanmış oldu.

Kurul, hakkında soruşturma yürütülen Çamsar Entegre Orman Ürünleri San. Tic. ve Paz. AŞ, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneğine idari para cezası verilmesine gerek olmadığını kararlaştırdı.

Söz konusu cezalar şirketlerin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurulu, Para Cezası, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, MDF ve yonga levha pazarındaki 11 şirkete 271 milyon lira para cezası verdi - Son Dakika Ekonomi


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