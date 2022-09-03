Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

03.09.2022 02:21
Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

REKABET Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

REKABET Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu 2'nci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliklerine ise Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı. Atamanın, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


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Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi. Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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