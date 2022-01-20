Rekabet Kurulu'ndan Digiturk'e 7 milyon TL ceza - Son Dakika

REKABET Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'ye (Digiturk), Süper Lig ve 1'inci Lig paketleriyle ilgili 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Digitürk'ün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle rekabete aykırı hareket ettiğine karar verildi. Bu kapsamda şirketin, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Karar oy birliğiyle alınırken, yargı yolunun açık olduğu belirtildi.