Rekabet Kurulu'ndan V.O.S.S. VARİNAK'a idari para cezası

Rekabet Kurulu, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ'ye Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ'nin, Varian marka lineer hızlandırıcı cihazları ve yardımcı ekipmanının bakım ve onarım pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabet Kanununu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ'nin, rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda, V.O.S.S. VARİNAK Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis AŞ'ye ilgili kanun gereğince 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında olmak üzere idari para cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi.