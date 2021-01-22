Rekabet Kurulu, Novartis ve Roche ilaç şirketlerine para cezası verilmesini kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, göz hastalıklarında kullanılan ilaçlardan daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirlediği Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Roche Müstahzarları San. AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Novartis ve Roche şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında, iki şirketin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ile Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmedikleri değerlendirildi.

Toplanan delil, bilgi ve belgeleri, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısındaki açıklamaları dikkate alan Rekabet Kurulu, oy birliğiyle iki şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Kurul, bu nedenle Novartis'e 165 milyon 464 bin 716,48 lira, Roche'ye de 112 milyon 972 bin 552,65 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Şirketler, tebliğden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde karara itiraz edebilecek.