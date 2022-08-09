Rekabet Kurulu'ndan makarna firmasına soruşturma

REKABET Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleciyici faaliyetlerde bulunduğı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distiribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distiribütörleri hakında, soruşturma açılmasına karar verdi.