Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına para cezası - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına para cezası

02.08.2022 11:34
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına para cezası

REKABET Kurulu, rekabeti önleyici faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Hayırlı El Kozmetik Pazarlama Anonim Şirketi'nin sunduğu uzlaşma teklifini kabul etti.

REKABET Kurulu, rekabeti önleyici faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Hayırlı El Kozmetik Pazarlama Anonim Şirketi'nin sunduğu uzlaşma teklifini kabul etti. Kurul, teşebbüse 288 bin 883,67 TL ceza uygulanmasına hükmederek soruştumayı kapattı.

Rekabet Kurulu'nca şirket hakkında, dahil olduğu kozmetik pazarında yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda şirkete uygulanması kararlaştırılan 385 bin 178,23 TL idari para cezası, uzlaşma usulü sonucu yüzde 25 indirim uygulanarak 288 bin 883,67 TL'ye indirildi.


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Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu'ndan kozmetik firmasına para cezası - Son Dakika

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