Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında hakim olduğu konumu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Elde edilen bilgi, belge, tespitleri 30 Haziran 2022'deki toplantısında müzakere eden kurul, bulguları yeterli buldu. Teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Electrolux ve Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete Rekabet Kurulu'nca soruşturma açıldı

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Sahibinden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı - Son Dakika

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