Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi

6 saat önce

Rekabet Kurulunca, Türk Telekomünikasyon AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi, System.String[]

Rekabet Kurulunca, Türk Telekomünikasyon AŞ'ye idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Telekomünikasyon AŞ'nin, kamu kurumlarınca data hizmeti alımına yönelik düzenlenen ihaleler neticesinde ihaleyi kazanan işletmecilere sunduğu toptan seviyede kiralık devre tesisi işlemleriyle ilgili uzun süreler, yüksek ücretler, zorlayıcı uygulamalar veya makul olmayan sözleşme hükümleri ileri sürmek yoluyla sözleşme yapmayı dolaylı reddettiği ve böylelikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, soruşturma sonucu söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü haber ajansı Avustralya Associated Press 85 yılın ardından kapanıyor
Google, bir çalışanının koronavirüse yakalandığı şüphesiyle 8 bin çalışanını evden çalıştıracak 'Twerk'lü sünnet düğününde karar çıktı: 1 dansçıya 10 ay hapis, diğer sanıklara beraat Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]