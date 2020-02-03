Rekabet Kurulu, Turkcell ve 'a idari para cezası uygulanmasına gerek görmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Turkcell ve 'a idari para cezası uygulanmasına gerek görmedi - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu, Turkcell ve 'a idari para cezası uygulanmasına gerek görmedi

7 saat önce

Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin çağrı sonlandırma hizmeti vermemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, Turkcell ve 'a idari para cezası uygulanmasına gerek görmedi, System.String[]

Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin çağrı sonlandırma hizmeti vermemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin, NetGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri AŞ'ye çağrı sonlandırma hizmeti vermemek suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ek görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin ilgili kanunu ihlal etmediklerine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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