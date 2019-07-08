Son Dakika Haberleri: Rekabet Kuruluna başvuru
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Rekabet Kuruluna başvuru

1 saat önce

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünü devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kuruluna başvuru, System.String[]
Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünü devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, taşıma komisyonculuğu hizmetleri alanında faaliyet gösteren MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünün, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından devralınması işlemi için Kurula başvuruda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:28 Kaynak: AA
Ekonomi
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