Rekabet Kuruluna başvuru

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünü devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünü devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, taşıma komisyonculuğu hizmetleri alanında faaliyet gösteren MTL Oto Ticaret AŞ'nin hakim kontrolünün, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından devralınması işlemi için Kurula başvuruda bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!

İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum

Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!