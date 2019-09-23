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Rekabet Kuruluna başvuru

1 saat önce

Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

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Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Utopia World Hotel'in, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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