Rekabet Kuruluna başvuru
1 saat önce
Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ'nin, Utopia World Hotel'i devralmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, turizm, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Utopia World Hotel'in, Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi için kurula başvuruda bulunuldu.
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı