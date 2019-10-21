Rekabet Kuruluna başvuru
2 saat önce
Essilor International S.A. ve Luxottica Group S.p.A'nın birleşme işlemi kapsamında Merve Optik'in Demirel ailesi tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Essilor International S.A. ve Luxottica Group S.p.A'nın birleşme işlemi kapsamında Merve Optik'in Demirel ailesi tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, markalı güneş gözlüklerinin toptan satışı alanında faaliyet gösteren Essilor International S.A. ve Luxottica Group S.p.A.'nın birleşme işlemine ilişkin kurumun koşullu izin kararı kapsamında Merve Optik'in Demirel ailesi tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
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