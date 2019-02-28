Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma

Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma

1 saat önce

Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil AŞ'nin sözlü savunmasına başvuruldu.

Rekabet Kurulunda Sözlü Savunma, System.String[]
Rekabet Kurulunca, hakkında soruşturma yürütülen Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil AŞ'nin sözlü savunmasına başvuruldu.

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil AŞ hakkında rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda şirketin rekabeti ihlal ettiğine ilişkin bir bilgiye ulaşılmadığını, dolaysıyla teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı görüşünün oluştuğunu söyledi.

Şirket yetkilileri de söz konusu iddialara ilişkin savunma yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 Mart'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:19 Kaynak: AA

Ömer Torlak, Abalıoğlu Yem, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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