Rekabet Kurulunda Yozgat'taki 8 hazır beton firmasının savunması alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulunda Yozgat'taki 8 hazır beton firmasının savunması alındı - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulunda Yozgat'taki 8 hazır beton firmasının savunması alındı

7 saat önce

Rekabet Kurulunca, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firmasının, birlikte fiyat belirleyerek rekabeti engelledikleri iddiasıyla sözlü savunmaları alındı.

Rekabet Kurulunda Yozgat'taki 8 hazır beton firmasının savunması alındı, System.String[]

Rekabet Kurulunca, Yozgat'ta faaliyet gösteren 8 hazır beton firmasının, birlikte fiyat belirleyerek rekabeti engelledikleri iddiasıyla sözlü savunmaları alındı.

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

Küle, Yozgat'ta hazır beton alanında faaliyet gösteren 8 şirket hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Toplantıda, söz konusu firmaların temsilcileri savunmalarını yaptı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 25 Mart'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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